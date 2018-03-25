صور.. جنود الجيش السورى يلعبون الكرة مع الأطفال فى عين ترما بالغوطة الشرقية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

لعب جنود الجيش السورى اليوم الأحد، مباراة كرة القدم مع الأطفال فى بلدة عين ترما بمنطقة الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة دمشق.

وكان الجيش السورى، أمن خروج عشرات المدنيين من غوطة دمشق الشرقية ممن تتخذهم التنظيمات المسلحة دروعا بشرية وذلك عبر الممر الإنسانى المؤدى إلى مخيم الوافدين الذى افتتحه الجيش السورى فى الـ27 من الشهر الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش والهلال الأحمر السورى قاموا باستقبال دفعات جديدة من المدنيين الخارجين عبر الممر الأمن فى الغوطة الشرقية، وأضافت سانا أن محافظة ريف دمشق قامت بتأمين سيارات الإسعاف وحافلات النقل للمدنيين الخارجين من الغوطة تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المجهزة مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحى وغيرها.



جنود الجيش السورى يلعبون الكرة مع الأطفال



جانب من لعب الكرة