صور.. تكريم 20 أمًا مثالية فى نادى كفر الشيخ الرياضى







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد نادى كفر الشيخ الرياضى احتفالية لتكريم 20 أمًا مثالية من عضوات النادى، بينهن والدة الشهيد النقيب مصطفى سمير بدوى، نظمتها لجنة المرأة، بحضور أعضاء وعضوات النادى وعدد من أهالى كفر الشيخ ، وأشرف أبو حليمة، رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضى، والدكتورة رجاء أحمد راغب، رئس لجنة المرأة بالنادى، وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

شمل الاحتفال عدد من الفقرات الفنية ، وعدد من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة كفر الشيخ ، وألقى عدد من الأطفال القصائد الشعرية ،وعرض مسرحى ، وفقرات لعدد من الأطفال، وتكريم الأمهات المثاليات بعد اجراء القرعة العلنية لاختيار الأم المثالية، ومنحت اللجنة الأمهات المثاليات شهادات تقدير ونسخ من القرآن الكريم.

قال الدكتورة رجاء أحمد راغب، رئس لجنة المرأة بنادى كفر الشيخ الرياضى، أجريت قرعة علنية لاختيار الأم المثالية، وجاءت الأولى كوكب محمود أحمد الحمامصى، والمركز الثانى حكمت بسيونى هنداوى ،وبالمركز الثالث ثناء توفيق أبو شعيشع، وبالمركز الرابع عايدة سمارة محمد كسبر، وبالمركز الخامس بسيطة مختار الشهاوى، مؤكدة أنه سبق أنها عقدت اجتماعاً للجنة المرأة بالنادى لفتح مظاريف مسابقة اختيار الأم المثالية، والتى أجريت بشفافيه وحيادية، كما كرمت اللجنة أن والدة الشهيد مصطفى سمير بدوى، وأم الشهيد محمد نادر.

وأضافت كوكب محمود أحمد الحمامصى، الأم المثالية، لـ"اليوم السابع"، أنها سعيدة بتكريم الأمهات المثاليات بنادى كفر الشيخ، مؤكدة أنها سنة حسنة أن تجرى قرعه لاختيار الأم المثالية بشفافية وحيادية، مشيرة إلى أن ابن شقيقها تقدم بأوراق الترشح للجنة المرأة بالنادى، وفوجئت باختيارها.

تكريم الأم المثالية الأولى بنادى كفر الشيخ



الحضور ووالدة الشهيد مصطفى بدوى



جانب من الحضور فى الاحتفال



فرقة الموسيقى العربية تؤدى عدد من الفقرات الموسيقية



شهادة تقدير للأم المثاليه الأولى



جانب من لجنة فض مظاريف المتقدمين



عضوات اللجنة



جانب من عضوات اللجنة



اختيار الأمهات المثالية بشفافية