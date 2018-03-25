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الأحد، 25 مارس 2018 03:07 م
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صور .. تطوير و تأهيل 60 منزل بمركز أخميم بـ2 مليون و 250 ألف جنيه بسوهاج

الأحد، 25 مارس 2018 03:02 م
صور .. تطوير و تأهيل 60 منزل بمركز أخميم بـ2 مليون و 250 ألف جنيه بسوهاج المنازل بعد التأهيل





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، تطوير وإعادة تاهيل  60 منزلا بتكلفة 2 مليون و250 الف جنيه وتسليمها للإهالى بقرية السلامونى بمركز أخميم، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وصندوق تحيا مصر،وذلك فى اطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين ،تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية التى تهدف الى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم .
 
وقال يسري رمضان، مدير مشروعات جمعية الأرومان بسوهاج،إن الجمعية قامت بتسليم 60 منزل غير مؤهلة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومحافظة سوهاج باعادة تأهيل تلك المنازل.
 
وأوضح رمضان إنه تم تعريش الأسقف بالخشب عروق ـ ألواح ـ طبقة عازلة ـ طبقة أسمنتية، تركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، وأعمال المحارة للمنزل داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية "حوائط ـ أبواب وشبابيك ـ واجهة المنزل - وتركيب السيراميك".
 
ووجه المحافظ الشكر لجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والقائمين عليهم لمشاركتهم الفعالة مع اجهزة المحافظة فى تحقيق التنمية على ارض المحافظة, داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة الايجابية في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين .
 
وعبر الأهالى عن سعادتهم باعادة تاهيل منازلهم  موجهين الشكر لمحافظ الاقليم وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين .
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