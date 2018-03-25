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صور.. تشييع شهداء الإسكندرية بهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"

الأحد، 25 مارس 2018 12:43 م
صور.. تشييع شهداء الإسكندرية بهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" تشييع شهداء الإسكندرية





الاسكندرية جاكلين منير
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شيع الآلاف من أهالى محافظة الإسكندرية، منذ قليل، جثمانى الشهيدين على جلال وعبدالله محمد، اللذان استشهدا أمس فى محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية.
 
وردد المشاركون فى الجنازة العسكرية التى انطلقت من مسجد القائد إبراهيم هتافات: "لا إله إلا الله .. الشهيد حبيب الله"، حيث شارك فى تشييع الشهداء محافظ الإسكندرية، ومدير الأمن الإسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووفد من الأزهر والكنيسة ونواب البرلمان.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 

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