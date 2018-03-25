صور .. انعقاد غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر لمتابعة الإنتخابات الرئاسية







البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء أحمد عبد الله ،اجتماعا لمتابعة الإنتهاء من تجهيز الإنتخابات الرئاسية 2018 والمقرر إنطلاقها غداً.

وأكد محافظ البحر الأحمر فى بيان له اليوم على استمرار انعقاد الغرفة على مدار 3 أيام الانتخابات،وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة واللواء عصام الليثى السكرتير المساعد والعميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية بالديوان العام وعدداً من القيادات التنفيذية المعنية بالعملية الإنتخابية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة المباشرة لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الإنتخابية على مدار الساعة طوال فترة الإنتخاب ، والتأكد من حسن إنتظام سير العملية الإنتخابية و بدء عمليات الإقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له ، وتذليل كافة العقبات أمام العملية الإنتخابية والإنتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وكان محافظ البحر الأحمر قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مدينة لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الإنتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

كما أكد المحافظ على الادارة العامة للبوابة الالكترونية بمتابعة البث المباشر بجميع اللجان بمدن المحافظة ونشرها على الشاشات بغرفة عمليات المحافظة.

ويهيب محافظ البحر الأحمر بالمواطنين من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لإختيار رئيس الجمهورية لإرسال رسالة للجميع أن البحر الأحمر ستكون من أولى المحافظات في نسب التصويت.



انعقاد غرفة عمليات الانتخابات



جانب من غرفة عمليان المحافظة