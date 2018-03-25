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صور.. انتشار قوات العمليات الخاصة بربوع البلاد لتأمين الانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 01:46 م
صور.. انتشار قوات العمليات الخاصة بربوع البلاد لتأمين الانتخابات الرئاسية توزيع رجال العمليات الخاصة





كتب محمود عبد الراضى
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قبل ساعات، من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، انتشرت قوات العمليات الخاصة والأمن المركزى فى ربوع البلاد لتأمين الانتخابات، وخلق مناخ طيب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومواجهة أية أعمال تخريبية بحسم وقوة.

وتتسلم قوات الشرطة المقرات الانتخابية البالغ عددها أكثر من 11 ألف مركز ومقر فى أنحاء مصر، مساء اليوم الأحد، تمهيدا لاستقبال الناخبين صباح غد الإثنين، مع استعداد 59 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

تبدأ عمليات التأمين، اعتبارا من الليلة، وتستمر حتى نهاية ماراثون الاقتراع مساء الأربعاء المقبل، وذلك من خلال خدمات أمنية ثابتة فى محيط اللجان، تربط بينها أقوال أمنية متحركة، فضلا عن تفقد مساعدى وزير الداخلية ومديرى الأمن لمحيط اللجان الانتخابية، للاطمئنان على الانتشار الشُّرَطى ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.

وتعمل أجهزة الأمن على حراسة "مظاريف الاقتراع"، وحماية الصناديق التى يصوت المواطنون فيها، فضلا عن أدوات الانتخابات من حبر فسفورى وكبائن تصويت وغيرها من الأدوات اللازمة للعملية الانتخابية.

 

توزيع رجال العمليات الخاصة
توزيع رجال العمليات الخاصة

 

رجال العمليات الخاصة
رجال العمليات الخاصة

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مش مهم.

و سوف يسجل التاريخ لهذا الرجل ... أنه وقت الإنتخابات كان بيقزقز لب.

و ستتضح عبقريته و رؤيته الثاقبة بعدها بسنوات.

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