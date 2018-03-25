صور.. المركز الثقافى القبطى يكرم أمهات الشهداء والمثاليات لعام 2018







كتب سامى وهيب

أقام المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام، احتفالية عيد الأم وتكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات، ومن بينهن أمهات شهداء الوطن، وذلك بحضور الدكتورة نعايم سعد زغلول مدير إدارة الإعلام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب.

جاءت الاحتفالية بمذاق مختلف هذا العام عن الأعوام الماضية، حيث قام الأنبا إرميا بتكريم أمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وأمهات شهداء كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس بحلوان، وأمهات شهداء الجيزة، وشهداء دير الأنبا صموئيل، وشهداء كنيسة الشهيد مار جرجس بطنطا، لتتحول الاحتفالية إلى مظاهرة فى حب مصر، ورسالة تأكيد واضحة بأننا جميعا أبناء هذا الوطن فكما نجتمع فى الأحزان نجتمع أيضًا فى الفرح؛ وكان من بين الحضور الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، والمهندس سامى فهيم مسئول المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للثقافة والعلوم والخدمات الإنسانية، والأستاذ الدكتور مجدى سمك عضو المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وضيفة الاحتفالية مدام هبة سعد، وأهالى الشهداء وأسر الأمهات المثاليات.



































































































































































































































































































































































































































































