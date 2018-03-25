صور.. الطوائف المسيحية الغربية فى بيت لحم تحتفل بأحد الشعانين

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احتفلت الطوائف المسيحية التى تسير حسب التقويم الغربى فى بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اليوم، بأحد الشعانين، فى ذكرى دخول المسيح إلى القدس منتصرا، والبدء بأسبوع الآلام.

وتوافد منذ الصباح الكبار والصغار إلى كنيسة المهد، وبقية الكنائس، فى مدينتى بيت جالا وبيت ساحور جنوب الضفة، وسط تقاليد متبعة قديما، حيث دخل المحتفلون حاملين سعف النخيل، وأقاموا دورة داخل الكنيسة والساحة.



الطوائف المسيحية الغربية فى بيت لحم تحتفل بأحد الشعانين



وترأس كاهن رعية اللاتين الأب مروان عساكرية صلاة خاصة فى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، تخللها قراءات فى الإنجيل، ومن ثم مباركة سعف النخيل، قبل اقامة دورة داخل الكنيسة، وباحاتها ، كما أقيمت الصلوات فى كنائس مدينتى بيت جالا، وبيت ساحور.



وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويسمى الأسبوع الذى يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالى القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين وفارشا ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة فى أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.



احتفالات أحد الشعانين



احتفالات أحد الشعانين



أحد الشعانين فى فلسطين



أحد الشعانين



الطوائف المسيحية الغربية فى بيت لحم تحتفل بأحد الشعانين