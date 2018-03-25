video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب تابع لسكك حديد أسيوط

الأحد، 25 مارس 2018 01:44 ص
صور.. السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب تابع لسكك حديد أسيوط جانب من الحادث





أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، على حريق هائل اندلع فى مخزن للأخشاب تابع لهيئة السكك الحديدية بأسيوط، دون خسائر فى الأرواح.

 

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد صالح الخطيب، يفيد باندلاع حريق هائل فى مخزن للأخشاب تابع لهيئة السكك الحديدية بأسيوط ولَم يسفر عن حدوث أى إصابات بشرية. وانتقل اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وإسعاف وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اسيوط

السكك الحديدية




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة