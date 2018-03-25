صور.. السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب تابع لسكك حديد أسيوط

صور.. السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب تابع لسكك حديد أسيوطالأحد، 25 مارس 2018 01:44 ص
جانب من الحادث
أسيوط - محمود عجمى
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سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، على حريق هائل اندلع فى مخزن للأخشاب تابع لهيئة السكك الحديدية بأسيوط، دون خسائر فى الأرواح.
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد صالح الخطيب، يفيد باندلاع حريق هائل فى مخزن للأخشاب تابع لهيئة السكك الحديدية بأسيوط ولَم يسفر عن حدوث أى إصابات بشرية. وانتقل اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وإسعاف وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.
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