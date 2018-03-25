صور.. الجيش الروسى يؤمن المدنيين الفارين من الغوطة الشرقية أثناء الصلاة

صور.. الجيش الروسى يؤمن المدنيين الفارين من الغوطة الشرقية أثناء الصلاةالأحد، 25 مارس 2018 08:29 م
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق
قام جنود الجيش الروسى اليوم الأحد، بتأمين خروج مئات المدنيين الذين تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية فى سوريا، فرارا من هجمات الجماعات المسلحة.
وأثناء سفر المدنيين فى الحافلات المخصصة لهم من قبل الجيش السورى والروسى، أستوقفوا الحافلة وسط الطريق ليؤدوا الصلاة، فيما قام الجنود الروس بتأمينهم أثناء الوضوء والصلاة حتى لا يتم إطلاق النار عليهم من قبل المسلحون.
ومن جانبه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 1092 مدنيا خرجوا اليوم الأحد، من غوطة دمشق الشرقية فى سوريا مستخدمين معبر مخيم الوافدين.
وأكدت الوزارة - فى بيان نقلته فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - أن جميع المدنيين الخارجين يتلقون الرعاية والوجبات الغذائية.
وضوء المدنيين الفارين من الغوطة
المدنيون الفارين من الغوطة الشرقية يؤدون الصلاة
جانب من الصلاة
جنود الجيش الروسى أثناء الصلاة
جندى بالجيش الروسى
جانب من الوضوء
صلاة المدنيين الفارين من الغوطة الشرقية بسوريا
أهالى الغوطة السورية
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة