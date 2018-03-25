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الأحد، 25 مارس 2018 05:09 م
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صور.. الإسكندرية تواصل متابعة التجهيزات النهائية لمحيط المقار الانتخابية

الأحد، 25 مارس 2018 04:20 م
صور.. الإسكندرية تواصل متابعة التجهيزات النهائية لمحيط المقار الانتخابية لجان الانتخابات





الإسكندرية جاكلين منير
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واصل حى العامرية ثان برئاسة المهندس أحمد عثمان متابعة تجهيزات محيط المقار الانتخابات الرئاسية المقرر بدءها غدا الاثنين بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية بتكثيف استعدادات الانتخابات ألرئاسية، والاهتمام بنظافة المدارس المعدة لتكون مقار انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوفير مولدات كهرباء، وتوفير مظلات ومقاعد أمام كل مقر انتخابى وتوفير، وسائل الراحة للناخبين من كبار السن، ورفع كافة الإشغالات وإزالة كافة معيقات المرور والمارة من أمام اللجان الانتخابية. 

 

حيث تم المرور الميدانى على المدارس الموجودة بنطاق الحى، لمتابعة حالة نظافة الشارع وفرش الرمل أمام مقر اللجان الانتخابية، كذا تابع الحى حالة الكهرباء أمام وداخل المقار الانتخابية، وتم صيانة الكشافات بقرية البصرة وتغيير الكشافات.

 

 
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