صور.. الأم المثالية بجنوب سيناء للرئيس السيسى: تستحق التكريم من كل أم







جنوب سيناء – فايزة مرسال

سيطرت حالة من الفرحة على الأمهات المثاليات بجنوب سيناء، بعد تكريمهن فى احتفالية بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة، وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، بمركز تمكين المرأة بطور سيناء.

وقالت هويدا عبد الغنى، الأم المثالية بمدينة رأس سدر فى تصريخ خاص لـ "اليوم السابع" "مهما قدمت من تضحيات لفلذات أكبادى فلن يكفى الحب الذى غرسه الله فى قلبى"، وأننى أهدى هذا التكريم لصاحب التضحية الكبيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى خاطر بنفسه لكى تقوم مصر من عثرتها، فهو الذى حمى أرضنا ورفع رؤوسنا أمام دول العالم، فهو يستحق التكريم من كل أم مصرية.

وأكدت الأم المثالية، إن المشاركة فى الإنتخابات واجب وطنى على كل أم مصرية، ودعم الرئيس السيسى أقل شئ ممكن نقدمه لمصر.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سنياء اثناء تكريم الامهات المثاليات