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صور .. استمرار فعاليات مبادرة " إعرف لجنتك " على مستوى مراكز المنوفية

الأحد، 25 مارس 2018 03:44 م
صور .. استمرار فعاليات مبادرة " إعرف لجنتك " على مستوى مراكز المنوفية مبادرة اعرف لجنتك





المنوفية – محمد فتحى ومحمود شاكر
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تابع الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية فعاليات مبادرة أعرف لجنتك على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة  بالتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة،فى إطار الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية بمحافظة المنوفية .
 
وأكد مختار في بيان له اليوم، أن المبادرة تهدف إلى توفير بيانات الناخبين بنطاق المحافظة من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم والتي تساعدهم علي أداء واجبهم الانتخابي في الإقتراع تيسيراً عليهم فى العملية الانتخابية.
 
وأوضح السكرتير العام علي أنه تم توفير أجهزة الحاسب الآلى والمتصلة بشبكة الإنترنت أمام كل مقر إنتخابى للتسهيل على المواطنين فى المشاركة الانتخابية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى مواعيد غلق اللجان.
 
جدير بالذكر أنه قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن إطلاق مبادرة اعرف لجنتك الانتخابية والتى يتم العمل من خلالها علي تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الفعالة من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
 
احد المراكز
احد المراكز

التوجيهات
التوجيهات

المتابعات
المتابعات

توافد المواطنين
توافد المواطنين

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

فاعليات المبادرة
فاعليات المبادرة

متابعات السكرتير العام للغرفة
متابعات السكرتير العام للغرفة

 


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