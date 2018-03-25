video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إجلاء الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا إلى إدلب السورية

الأحد، 25 مارس 2018 02:24 م
صور.. إجلاء الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا إلى إدلب السورية سوريا





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

بدأت صباح اليوم التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم فى جوبر وعين ترما وزملكا وعربين إلى إدلب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

ولفت موفد سانا إلى ممر عربين على أطراف الغوطة الشرقية إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب وذلك فى سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذى أنجز أمس الأول لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.

إجلاء الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا إلى إدلب
إجلاء الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا إلى إدلب

وأشار المراسل إلى أن 15 حافلة تقل 898 من المسلحين وعائلاتهم خرجت من البلدات المقرر إخلاؤها من السلاح والمسلحين ووصلت إلى مكان تجمع الحافلات على أطراف ممر عربين تمهيدا لنقلهم إلى إدلب فى وقت لاحق اليوم.

وحرر الجيش العربى السورى أمس 8 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة فى القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافى للاطمئنان على وضعهم الصحى.

أطفال
أطفال

وأشار المراسل إلى أن أعمدة الدخان التى تشاهد فى عمق بلدة عربين وزملكا ناتجة عن حرق المسلحين لمقراتهم وعدد من أوكارهم فى محاولة منهم لطمس حقائق باتت واضحة عند السوريين حول ارتباطاتهم بالدول الداعمة لهم والمعادية للدولة السورية.

وخرجت أمس بإشراف الهلال الأحمر العربى السورى دفعة أولى من المسلحين الذين رفضوا المصالحة مع عائلاتهم باتجاه محافظة إدلب وتضمنت 17 حافلة بداخلها 981 شخصا من المسلحين وعائلاتهم تم اخراجهم من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما.

ويأتى رضوخ المسلحين وخروجهم من بلدات وقرى الغوطة الشرقية نتيجة الانتصارات الكبيرة والمتسارعة للجيش العربى السورى فى عملياته العسكرية الواسعة التى بدأها منتصف الشهر الماضى وتمكنه من قطع خطوط الإمداد والتنقل للتنظيمات الإرهابية فى الغوطة.

أحد الأطفال
أحد الأطفال

 

حافلات الإجلاء تخرج من المدينة
حافلات الإجلاء تخرج من المدينة

 

حافلات الإجلاء
حافلات الإجلاء

 

وصول الحافلات
وصول الحافلات

 

وصول المدنيين
وصول المدنيين

 

وصول المواطنين
وصول المواطنين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز المصالحة الروسى فى سوريا: خروج 500 مدنى من الغوطة الشرقية اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تصدت مصر لـ60 عاما من المؤامرة التركية ضد سوريا؟

رئيس أركان الجيش الروسى: الإرهابيون فى سوريا يتسلحون و يمولون من الخارج

"يونيسيف" تحذر من استمرار الحرب على الأطفال فى سوريا

سوريا

أخبار عربية

الغوطة

جوبر

زملكا




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة