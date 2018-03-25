صور.. إجلاء الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا إلى إدلب السورية







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

بدأت صباح اليوم التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم فى جوبر وعين ترما وزملكا وعربين إلى إدلب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

ولفت موفد سانا إلى ممر عربين على أطراف الغوطة الشرقية إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب وذلك فى سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذى أنجز أمس الأول لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.



إجلاء الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا إلى إدلب

وأشار المراسل إلى أن 15 حافلة تقل 898 من المسلحين وعائلاتهم خرجت من البلدات المقرر إخلاؤها من السلاح والمسلحين ووصلت إلى مكان تجمع الحافلات على أطراف ممر عربين تمهيدا لنقلهم إلى إدلب فى وقت لاحق اليوم.

وحرر الجيش العربى السورى أمس 8 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة فى القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافى للاطمئنان على وضعهم الصحى.



أطفال

وأشار المراسل إلى أن أعمدة الدخان التى تشاهد فى عمق بلدة عربين وزملكا ناتجة عن حرق المسلحين لمقراتهم وعدد من أوكارهم فى محاولة منهم لطمس حقائق باتت واضحة عند السوريين حول ارتباطاتهم بالدول الداعمة لهم والمعادية للدولة السورية.

وخرجت أمس بإشراف الهلال الأحمر العربى السورى دفعة أولى من المسلحين الذين رفضوا المصالحة مع عائلاتهم باتجاه محافظة إدلب وتضمنت 17 حافلة بداخلها 981 شخصا من المسلحين وعائلاتهم تم اخراجهم من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما.

ويأتى رضوخ المسلحين وخروجهم من بلدات وقرى الغوطة الشرقية نتيجة الانتصارات الكبيرة والمتسارعة للجيش العربى السورى فى عملياته العسكرية الواسعة التى بدأها منتصف الشهر الماضى وتمكنه من قطع خطوط الإمداد والتنقل للتنظيمات الإرهابية فى الغوطة.



أحد الأطفال



حافلات الإجلاء تخرج من المدينة



حافلات الإجلاء



وصول الحافلات



وصول المدنيين