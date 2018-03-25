صور.. "أحمد سامى" طفل من الأقصر يصنع مجسمات بمخلفات المنزل والصلصال







الأقصر – أحمد مرعى

أقدم طفل أقصرى على خطوة مميزة فى زمن الإنترنت والتكنولوجيا بالقيام بعمل مجسمات بالصلصال ومواد من مخلفات المنزل، حيث صنع سيارات وطائرات ومجسمات لشخصيات كرتونية، وهو الطفل أحمد سامى طالب بالمرحلة الإعدادية يعيش فى إحدى قرى مدينة الأقصر.

ويقول الطفل أحمد سامي: "كنت أشاهد أفلام الكرتون بصفة مستمرة، وتدريجياً رسمت الأشكال الكرتونية التى كنت أشاهدها مثل "توم وجيرى" فى كراسة رسم خاصة بى، وتحولت الفكرة تدريجيا إلى تفريغ الشخصيات الكرتونية باستخدام أدوات بسيطة غير مكلفة، كما قمت باستغلال قطع غيار الهواتف مثل البطاريات المستخدمة فى عمل العاب".

ويضيف أحمد سامى لـ"اليوم السابع"، أنه يدخر من مصروفه اليومى لشراء عجينة الصلصال لعمل الأشكال الفنية المختلفة مثل الطيور والحيوانات بمختلف الوانها وأشكالها، وكذلك عمل الطائرات والبنادق وأدوات المبارزة مثل السيوف والخناجر، مناشداً مديرية التربية والتعليم بالأقصر بدعم موهبته لدخول المسابقات على مستوى المحافظة والجمهورية لرفع اسم الأقصر عاليا، مؤكداً على أنه يحلم أن يصبح فنانا تشكيليا ويساهم بشكل كبير فى إثراء الحركة الفنية والثقافية وتشريف الأقصر محليا ومصر دوليا.



طفل أقصري يصنع مجسمات بمخلفات المنزل والصلصال



طفل أقصري يصنع مجسمات بمخلفات المنزل والصلصال

جانب من مجسمات بأيدي الطفل الأقصري أحمد سامي