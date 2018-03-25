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صحيفة مكسيكية: الانتخابات المصرية حرة ونزيهة والمصريون يرون السيسي بطلا

الأحد، 25 مارس 2018 01:21 م
صحيفة مكسيكية: الانتخابات المصرية حرة ونزيهة والمصريون يرون السيسي بطلا انتخابات - صورة أرشيفية





كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "لا اكبانثيون" المكسيكية، إن المصريين يرون السيسي "بطلا" أنقذهم من الظلام، ولا يزال يحقق لهم الأمن والأمان بعد فترة من الفوضى حققتها جماعة الإخوان.

 

وأكدت الصحيفة أن المصريين يتوجهون غدا الاثنين، إلى صناديق الاقتراع فى أول أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرة أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ولن تكون محل نزاع، وذلك بسبب شعبية السيسي الكبيرة الواضحة للعالم.

 

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن السيسي، نجح على مدار ولايته الرئاسية الأولى فى العديد من الملفات، فى مقدمتها الإصلاح الاقتصادى، والحرب على الإرهاب، وغير ذلك.


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