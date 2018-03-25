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صحف الكويت تبرز تصريحات السيسى خلال افتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى

الأحد، 25 مارس 2018 09:44 ص
صحف الكويت تبرز تصريحات السيسى خلال افتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى الرئيس عبد الفتاح السيسى





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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى، والذى أقيم أمس تحت شعار (إطلاق طاقات المصريين).

وذكرت صحيفة (الأنباء)، أن الرئيس السيسى، أكد ثقته الكبيرة فى قدرات المصريين، موضحا أن مصر بها عقول نيرة كثيرة تحتاج فقط من الدولة والحكومة الدفع بها إلى الاستفادة من علمها وأبحاثها فى نهضة الدولة، مؤكدا أن العصر الحالى هو عصر التحدى العلمى والتكنولوجى، الذى يعتمد على المشاركة العلمية والعالمية، مشددا فى الوقت نفسه على أن مصر لن تستطيع النفاد إلى الأسواق الخارجية، إلا من خلال الإبداع والتعليم عالى الجودة والتدريب الراقى، أما صحيفة (الجريدة)، فذكرت أن الرئيس السيسى، أكد - خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى - أن مصر تواجه تحديات عديدة فى المرحلة الراهنة، ما بين الإرهاب، أو حالة عدم الاستقرار السياسى التى شهدتها مصر بعد عام 2011، ثم الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

ونقلت صحيفة (السياسة)، عن الرئيس السيسى، قوله، "تعاهدنا على تحمل فواتير الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى وإن كانت له تكلفته، فإنه الطريق السليم والوحيد لبلوغ آمالنا"، مشددا على أن مصر تتحرك بجهد ومواجهة حقيقية لتأخذ مكانها الذى تستحقه، موضحة أن السيسى أعرب عن ثقته الكبيرة فى قدرات المصريين، بدورها، أشارت صحيفة (القبس)، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن تثبيت أركان الدولة وتقوية وترسيخ مؤسساتها واستعادة استقرارها، كانت أهدافا سعت إليها الدولة بعد فترة من عدم الاستقرار فى أعقاب عام 2011، لافتا إلى أن غياب الاستقرار، لن يمكن البلاد من المضى قدما فى معالجة المشكلات.


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