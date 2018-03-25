"صحة" البحرالأحمر تستعد لانتخابات الرئاسة بـ101سيارة إسعاف ومضاعفة الأطباء

"صحة" البحرالأحمر تستعد لانتخابات الرئاسة بـ101سيارة إسعاف ومضاعفة الأطباءالأحد، 25 مارس 2018 04:41 م
الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة لاستقبال مارثون الانتخابات.
وأكدت الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، توفير المستلزمات الطبية من أدوية وأكياس الدم، وتوزيع الاطباء، حرصا من المديرية على استقبال أى حالات طارئه خلال العملية الانتخابية.
كما أكدت وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجات الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة، ومضاعفة أطقم العاملين من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ، مع تواجد فرق الانتشار السريع، وتوافر نسبة 30% من اطقم المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه والاكسجين بالمستشفيات.
وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول أثناء التصويت والفرز، والتدخل الفوري عند حدوث أي طوارئ فردية أو جماعية.
من جانب آخر، أعلن مرفق إسعاف البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد بالمرفق بتوفير101 سيارة اسعاف لتغطية التمركزات الثابتة خلال العملية الانتخابية، بينهم 35 سيارة أمام لجان الانتخابات ومنع الإجازات وبدل الراحات لطقم العمل بالإسعاف فضلًا عن استكمال السيارات من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة لاسلكى استعدادًا للانتخابات الرئاسية.
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