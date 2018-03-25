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صحة الاسكندرية : اكتشاف 733 حالة اصابة بفيروس سى فى حملات طبيه

الأحد، 25 مارس 2018 11:14 ص
صحة الاسكندرية : اكتشاف 733 حالة اصابة بفيروس سى فى حملات طبيه تحاليل طبيه





الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديريه الشئوون الصحيه بالإسكندريه اكتشاف إصابه 733 مرضي بالإلتهاب الوبائى فيروس سى،منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدى ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على الإصابه بالفيروس بين المصريين بنهابه عام 2020.
 
وقالت الدكتوره عزه الفناجيلي وكيل وزاره الصحه والسكان فى الإسكندريه،أنه تم اجراء التحاليل الطبيه 13786 مواطنا من خلال قوافل متمركزه باربعه نقاط بالحضره والمعموره والدخيله والعامريه تعمل 7 أيام اسبوعيا من التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساءا وتستهدف اجراء التحاليل الطبيه لجميع سكان المناطق الاربعه من سن الـ18 سنه .
 
وأوضحت الفناجيلي فى بيان صادر اليوم أن نتائج تحاليل الحمض النووي الفيروسي pcr اظهر اصابه  733 مواطنا بالفيروس وتم صرف العلاج177 مريضا وتحويل  193 حاله لمركز العلاج ويجري الاتصال بالباقين للحضور لاستكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا حيث أن اعمال التحاليل والفحص والأشعه والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين تتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعه حالتهم الصحيه اثناء وبعد تلقي العلاج .
 
واشارت الفناجيلى إلى أن اجمالي المستهدف توقيع الكشف الطب عليه خلال المبادره التي تتم بـ4 نقاط تمركز فوق سن 18 يبلغ 534 الف و938 شخصا حيث يستهدف 245 الف و87 شخصا في منطقه المنتزه و76 الف و749 شخصا في وسط و116 الف و716 شخصا في العجمي و87 الف و386 في العامريه.
 
وأوضحت وكيل الوزاره إنه يقوم الفريق الطبي بالمسح الطبي من خلال نحليل  ELISA للكشف علي الاجسام المضاده لفيروس سي ومن ثبت ايجابيته يتم تحويله لعمل PCR للتأكد من اصابته بالفيروس من عدمه ومن يثبت اصابته يستكمل باقي التحاليل والاشعه ثم يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من ظهور النتائج مجانا.
 
 

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