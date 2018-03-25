صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة البغدادى الصحية 31 مارس الجارى







الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر عن أقامه قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضية على مدار يومى السبت والأحد الموافقان 31 من مارس الجاري و 1 من أبريل المقبل .

وأوضح وكيل وزارة الصحة في بيان صحفى أن القافلة ستتضمن 8 تخصصات وهى العظام والجلدية والأنف والأذن والباطنة والنساء والتوليد والأطفال والجراحة العامة و الرمد وسيتم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات و صرف العلاج مجاناً وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

ومن المقرر ان يشارك فى القافلة نخبة من أطباء التخصصات المختلفة من كافة مستشفيات محافظة الأقصر.