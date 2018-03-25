صاروخ مصرى وسيارة ذاتية القيادة أهم ابتكارات جامعة القاهرة بمعرض البحث العلمى







كتب وائل ربيعى

تشارك جامعة القاهرة بـ 3 ابتكارات، فى معرض المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وابتكارات جامعة القاهرة هى "موتور ديزل"، وتصميم صاروخ مصرى، وتصميم سيارة تسير 124 كيلومتر بلتر بنزين واحد.

كما تشارك جامعة عين شمس فى المعرض بسيارة ذاتية القيادة، والكرسى الذكى، ونظام المتابعة الطبية عن بعد، ونظام توفير الموارد المائية للزراعة (المزرعة الذكية)، وغواصات ذات قدرة التحكم عن بعد، ومواد البناء المقاومة للحريق.

أما جامعة أسيوط فتشارك بماكينة تفصيص الرمان، وقطار ذو طابقين، حاجز سيارات بالتحكم عن بعد، وعوامة إنقاذ بالتحكم عن بعد، وأجزاء من مصنع أعلاف السمك الطافى، وجامعة المنيا تشارك بطابعة ثلاثية الأبعاد (3 –D Printer).، وماكينة ليزر (Laser Engraving Machine)، وماكينة تشغيل مبرمجة صغيرة (Mini CNC)، وجهاز تعويضى، ماكينة تشغيل مبرمجة ذكية، وصوبة زراعية ذكية (Smart Green Hose).