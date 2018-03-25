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صاحب منزل يغلق مقر جمعية خيرية مؤجرة فى المنوفية

الأحد، 25 مارس 2018 01:00 ص
صاحب منزل يغلق مقر جمعية خيرية مؤجرة فى المنوفية أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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حرر أشرف العياط رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، محضرا ضد صاحب منزل أغلق مقر جمعية خيرية بالقرية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم "أشرف العياط" رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية طه أى التابعة للمركز يتهم فيه " م ا غ " صاحب منزل بالقرية بإغلاق مقر الجمعية المؤجرة ومنعهم من الدخول، حمل المحضر رقم 3199 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 .

وأكد العياط أن أنشطة الجمعية متوقفة منذ أن أغلقها صاحب المنزل ومنعهم من الدخول إليها، مؤكدا أن الجمعية مشهرة تحت رقم 183 لسنة 1969، لافتا إلى أن المالك للمنزل يريد أن يخرج الجمعية من المقر مع العلم أنه أبرما عقد إيجار وتم دفع القيمة لشهر مارس 600 جنيه، وأنه يحاول أن يخرجهم من مقر الجمعية.


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