شكرى يستعرض مع وفد "المصرى للشئون الخارجية" رؤية مصر للأوضاع بالمنطقة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الاثنين، مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية، حيث تم استعراض أهم محاور وأولويات السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة الراهنة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء رؤية مصر للأوضاع فى المنطقة وأبرز القضايا والتحديات التى تواجه السياسة الخارجية المصرية، وفى مقدمتها قضية سد النهضة والعلاقات المصرية الأفريقية والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات المصرية الأمريكية والعلاقة مع روسيا والاتحاد الأوروبى ودول الجوار الإقليمى ورؤية مصر الشاملة تجاه ملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكرى أكد لوفد المجلس على أن مصر نجحت في مواجهة العديد من التحديات المرتبطة بالأمن القومى وملفات السياسة الخارجية خلال السنوات الأخيرة، كما أنها استعادت بالفعل نشاطها الإقليمى بشكل يؤمن المصالح المصرية رغم تزايد أسباب ومواضع التوتر والانقسام والاضطرابات فى المنطقة، استنادا إلى سياسة خارجية رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدقة، استطاعت الحفاظ على استقلالية القرار الوطنى والإلتزام بمبادئ القانون الدولى وعلاقات حسن الجوار.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أدار حوارا مفتوحا مع وفد مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية اتسم بالشفافية والعمق فى تناول كافة الملفات، خاصة وأن الوفد يتشكل من سفراء ومساعدين سابقين لوزير الخارجية ومسئولين سابقين وأساتذة جامعات متخصصين على درجة عالية من الخبرة السياسية المتراكمة التى أثرت الحوار وأسهمت فى عمق التحليل.