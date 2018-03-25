شعبة الأدوات المنزلية: تخفيضات "عيد الأم" مستمرة حتى نهاية مارس

شعبة الأدوات المنزلية: تخفيضات "عيد الأم" مستمرة حتى نهاية مارسالأحد، 25 مارس 2018 06:00 ص
شعبة الادوات المنزلية ومحرر اليوم السابع
كتب : حسام الشقويرى
إضافة تعليق
قال محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، إن التخفيضات الخاصة بموسم "عيد الأم" مستمرة حتى نهاية شهر مارس الحالى، لافتا إلى أن التخفيضات لم تنجح حتى الآن فى كسر حالة الركود بسوق الأدوات المنزلية، وحركة المبيعات مازالت ضعيفة مقارنة بالمواسم السابقة.
وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التخفيضات الحالية وصلت لأكثر من 50%، تشمل مبيعات التجزئة وليست الأطقم الكاملة فقط، بغرض إنعاش حركة المبيعات وتلبية احتياجات المستهلكين من ذوى الشرائح المتوسطة، الذين يقبلون على شراء عدد محدود من القطع هروبا من ارتفاع الأسعار، كما لفت إلى قيام الشعبة بدراسة إقامة عدد من المعارض بالتعاون مع النقابات والهيئات الحكومية بأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة.
إضافة تعليق
صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة
ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة