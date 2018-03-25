شعبة الأدوات المنزلية: تخفيضات "عيد الأم" مستمرة حتى نهاية مارس







كتب : حسام الشقويرى

قال محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، إن التخفيضات الخاصة بموسم "عيد الأم" مستمرة حتى نهاية شهر مارس الحالى، لافتا إلى أن التخفيضات لم تنجح حتى الآن فى كسر حالة الركود بسوق الأدوات المنزلية، وحركة المبيعات مازالت ضعيفة مقارنة بالمواسم السابقة.

وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التخفيضات الحالية وصلت لأكثر من 50%، تشمل مبيعات التجزئة وليست الأطقم الكاملة فقط، بغرض إنعاش حركة المبيعات وتلبية احتياجات المستهلكين من ذوى الشرائح المتوسطة، الذين يقبلون على شراء عدد محدود من القطع هروبا من ارتفاع الأسعار، كما لفت إلى قيام الشعبة بدراسة إقامة عدد من المعارض بالتعاون مع النقابات والهيئات الحكومية بأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة.