شركات بولندية تبدى اهتمامها للاستفادة من مزايا قانون الاستثمار







كتب إسلام سعيد

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن وفد استثمارى من بولندا أبدى اهتمامه بالاستفادة من المزايا التى يمنحها قانون الاستثمار الحالى للمستثمرين فى مصر للاستثمار فى قطاعات منها الصناعات الحربية ومنها مضادات الصواريخ.

وأشار إلى أن مجموعة الشركات التى تبحث الاستثمار فى مصر تعمل فى تصنيع قطع غيار السيارات فى أكثر من 3 قارات، لافتا إلى أن الشركات تمثل حوالى 20% من السوق الأوروبى فى قطاع تصنيع إطارات السيارات، و28% من السوق الأوروبى فى قطاع تدوير البوليستر والبلاستك وإعادة تدوير الرصاص المستخدم فى بطاريات السيارات لصناعة بطاريات جديدة.

وأوضح عيسى، أن إحدى الشركات تعمل فى قطاع المسح السيزمى والجيوفيزيائى للتربة بغرض استكشاف المعادن والبترول والمياه الجوفية وقد قامت شركة PBG بإعداد الخارطة الجيوفيزيائية لبولندا فالشركة تستخدم تقنية جديدة ارخص بنسبة 80 – 90 % من التقنيات المستخدمة (Seismic Surveys) .

يشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين نظمت لقاء للوفد البولندى مع وزارة الإنتاج الحربى وحضر اللقاء من الوزارة الدكتور المهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة العامة للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ومجموعة كبيرة من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة.

وأسفرت الاجتماعات عن الاتفاق على تبادل الخبرات فى المشروعات الجديدة الخاصة بصيانة السكك الحديدية ودخول مناقصات خطوط المترو الجديدة (3 – 4 – 5 – 6)، وتأكيد اهتمام مصر بإنشاء مصنع لإنتاج الاستنلس ستيل.

كما أبدى الجانب البولندى الاهتمام بإنشاء مصنع لتصنيع الألومنيوم فى حالة إمكانية توفير الألومنيوم السائل كمادة خام لهذه الصناعات المعدنية، و كذلك مصنع لتدوير المخلفات خاصة بطاريات السيارات.

واتفق الجانبان وقتها على التباحث مع الشركة البولندية حول عدة مجالات وقد تم تحديد نقاط للتواصل من الجانبين وهم اللواء المهندس أحمد حامد مرسى – وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى – رئيس قطاعات التخطيط والمشروعات – من قبل وزارة الإنتاج الحربى ويانوش ويسنيوسكى – نائب رئيس غرفة التجارة البولندية – من قبل الوفد البولندى.

ونظمت جمعية رجال الأعمال وقتها لقاء مع سحر سلام مستشار وزير النقل للاستثمار والشئون الاقتصادية واستعرضت سحر مجالات التعاون المشتركة في قطاع السكك الحديدية من حيث اهتمام الوزارة بجذب مستثمرين من القطاع الخاص في تلك مشروعات حيث تم إصدار قانون مؤخراً بالسماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التشغيل والصيانة.