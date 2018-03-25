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الأحد، 25 مارس 2018 02:37 م
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سيدة وعشيقها يختطفان ابن شقيق زوجها بعد فضح والدته علاقتها ببولاق الدكرور

الأحد، 25 مارس 2018 02:23 م
سيدة وعشيقها يختطفان ابن شقيق زوجها بعد فضح والدته علاقتها ببولاق الدكرور خطف طفل - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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استعانت ربة منزل بعشيقها لخطف ابن شقيق زوجها البالغ من العمر عامين ونصف ببولاق الدكرور، وطلبا فدية مليون جنيه، وكشفت التحريات أن المتهمة قررت الانتقام من والدة الطفل لكشفها علاقتها بعشيقها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بخطف طفل عامين ونصف على يد مجهول، وطلب خاطفه مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الطفل كان يلعب أمام مسكنه بصحبة شقيقه، وتم اختطافه، وكشفت المعلومات أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة شقيق والد الطفل – زوجة عمه - بالاشتراك مع شخص اخر تربطها به علاقة عاطفية.

وبإعداد كمين للمتهمة تمكن الرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكورى من القبض على المتهمة، كما تمكنا من ضبط عشيقها، وبمواجهتهما اعترفا بخطف الطفل وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

واعترفت المتهمة أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث جنوب الجيزة، أنها قررت الانتقام من والدة الطفل، بسبب تهديدها بفضح علاقتها مع عشيقها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبإحالتهما إلى النيابة أمر المستشار محمود الأنصارى مدير نيابة بولاق الدكرور بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


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