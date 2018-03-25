سلطنة عمان تدين التفجير الإرهابى فى شارع المعسكر الرومانى بالإسكندرية

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أدانت سلطنة عمان بشدة الانفجار الذى وقع أمس فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى فى الإسكندرية، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأفراد.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد - تضامنها مع مصر فى مكافحة العنف والإرهاب، معربة عن صادق العزاء والمواساة لذوى الضحية والمصابين ولمصر حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.