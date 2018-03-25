سكرتير مساعد الإسماعيلية: تلقينا 1400 طلب من مواطنين لتقنين أراضى وضع اليد

الإسماعيلية – جمال حراجى
أعلن المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم تلقى 1400 طلب من مواطنين لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 41 ألف فدان، وأنه تم الإنتهاء من فحص 128 طلب تقنيين بإجمالى مساحة قدرها 8985 فدان وجارى استكمال باقي الاجراءات كما تم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى، وجارى اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضي، وأنه مازال الباب مفتوح أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم وعليهم سرعة تقديم طلبات التقنيين الى اللجان المختصة بالمحافظة .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة اليوم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مع عدد من أعضاء لجنة إسترداد أراضى الدولة وتقنيين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة والأراضي التابعة فى ولايتها لهيئة الإصلاح الزراعى بنطاق المحافظة وتوابعها، وذلك فى حضور المهندس جمال خلف مدير ادارة الأملاك، وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومديري إدارات الحسابات والمالية لإستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد، ومراجعة آليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة، وأن ذلك يأتي فى إطارتنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة .
كما تم خلال الإجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية للسير فى تسجيل البيانات الخاصة بالمنتفعين على منظومة التسجيل الإلكترونى المتصلة بقاعدة البيانات الرئيسية باللجنة العامة لإسترداد أراضى الدولة بالقاهرة.
و من جانب اخر ناقش محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، الموقف التنفيذى لملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة بالمحافظة ومناقشة كافة الإجراءات التنفيذية، ومتابعة نسب التنفيذ لأعمال التطوير بالمناطق التى يجرى تطويرها حاليا، والتى تشمل مناطق على عيد وخلف الكوكاكولا ونفيشة البحرية ونفيشة سكة حديد، ودريسة القصاصين، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة السكرتير العام، بحضور المهندسة دعاء محمد عبد المنعم وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والدكتور مهندس أسامة عبد العزيز مديرعام التخطيط العمرانى والدكتور مهندس السيد حجازى مدير عام لجنة تطويرالعشوائيات بالمحافظة
وخلال الاجتماع تم إستعراض ومناقشة الموقف العام للمنازل والمنشآت غير الآمنة والمقامة على أراضى أملاك الدولة
وأعلن السكرتير العام للمحافظة، أنه جارى حصر تلك المنازل وكذا المنازل التى لم يتم تمليكها للمواطنين وإعطاء مهلة للمواطنين للتقدم بطلبات تقنين لأوضاعهم مع إعفائهم من رسوم تراخيص الهدم والبناء، أو رسوم الفحص والمعاينات على أن يتحملها صندوق تطويرالعشوائيات التابع لمجلس الوزراء لتحفيزالمواطنين والتيسيرعليهم، ويأتى هذا فى إطار إستكمال خطة المحافظة لتطويرالمناطق العشوائية، إستعدادا لإعلان خلو الإسماعيلية من العشوائيات قبل نهاية العام الجارى 2018.
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