سكرتير مساعد الإسماعيلية: تلقينا 1400 طلب من مواطنين لتقنين أراضى وضع اليد

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة اليوم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مع عدد من أعضاء لجنة إسترداد أراضى الدولة وتقنيين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة والأراضي التابعة فى ولايتها لهيئة الإصلاح الزراعى بنطاق المحافظة وتوابعها، وذلك فى حضور المهندس جمال خلف مدير ادارة الأملاك، وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومديري إدارات الحسابات والمالية لإستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد، ومراجعة آليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة، وأن ذلك يأتي فى إطارتنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة .

كما تم خلال الإجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية للسير فى تسجيل البيانات الخاصة بالمنتفعين على منظومة التسجيل الإلكترونى المتصلة بقاعدة البيانات الرئيسية باللجنة العامة لإسترداد أراضى الدولة بالقاهرة.