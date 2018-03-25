سكرتير محافظة دمياط يتفقد لجان وغرفة عمليات فارسكور

سكرتير محافظة دمياط يتفقد لجان وغرفة عمليات فارسكورالأحد، 25 مارس 2018 04:41 م
غرفه العمليات بدمياط
دمياط معتز الشربينى
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قام اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط واللواء ياسر حفناوى رئيس مركز ومدينة فارسكور والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والعميد خالد جاد الله ومأمور مركز فارسكور ونادر عبد المقصود مدير إدارة فارسكور التعليمية بتفقد غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الإنتخابات الرئاسية بمركز ومدينة فارسكور والمرور على اللجان الانتخابية للوقوف على مدى إستعداد اللجان الإنتخابية لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى غدا.
ياتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
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