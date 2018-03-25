سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة اطسا يتفقدان لجان ومقرات الانتخابات







الفيوم – رباب الجالي

تفقد اللواء ممتاز فهمى سكرتير عام المحافظة يرافقه الدكتور بسام احمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا مقرات اللجان الانتخابية بمركز ومدينة اطسا ومركز قيادة العمليات باطسا التابع للقوات المسلحة.

واطمئن سكرتير عام الفيوم على كافة التجهيزات المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية واستفسر من قادة قوات المدارس عن حالة الاستعدادات بالمدارس وقد اثني سيادته على المستوى اللائق التى تم تجهيز المقرات الانتخابية به استعدادا لهذا الحدث التاريخي الهام.



جانب من إجتماع القيادات جانب من إجتماع القيادات



جانب من الجولة جانب من الجولة

و ناشد جميع مواطني اطسا للخروج والمشاركة فى العملية الانتخابية لإظهار مصر بالصورة اللائقة والمشرفة امام العالم وفى سابقه هي الأولى من نوعها قائد القوات العسكرية المسئولة عن تأمين الانتخابات بمركز أطسا خلال مخاطبته للقيادة العامة.