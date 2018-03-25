سقوط عاطل بحوزته 141 قرصا مخدرا بمحكمة الأميرية

أقراص مخدرة - ارشيفيه
كتب أحمد إسماعيل
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تمكن المقدم أحمد سعد حسين قائد حرس محكمة الأميرية من القبض على عاطل وبحوزته 141 قرصا مخدرا قبل ترويجها بالمحكمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تعود تفاصيل القضية أثناء تفقد محمد البنا أمين شرطة بمباحث القاهرة، المترددين على المحكمة، اشتبه فى أحد الأشخاص، وبتفتيشه وقائيا، عثر بحوزته على 141 قرصا مخدرا وتبين أنه يدعى محمود. ر 26 سنة عاطل ومقيم شارع البحار المطرية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بغرض بيعها داخل المحكمة، تحرر محضر رقم 3039 جنح المطرية بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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