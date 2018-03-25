سقوط طالب أثناء بيع مشغولات ذهبية عقب سرقتها من شقة بالجمالية







كتب إبراهيم أحمد

القى رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية القبض على طالب لقيامه بسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة عامل و أخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من احد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفادها قيام احد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "عبد الرحمن.م.ع" 20 سنة طالب و بحوزته مشغولات ذهبية " 4 خواتم مختلفة الأشكال ، 2 غويشة، حلق ، دبلة ، توينز ".

و بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن جاره "احمد.ا.ع" 29 سنة عامل بأسلوب " التسلق " و باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة وأضاف بأنه كان في سبيله للإبلاغ و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.