سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرةالأحد، 25 مارس 2018 11:10 ص
اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بالبحيرة، صباح اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من "ياسر س ا" 40 سنة عاطل، "شحاته ن ب" 37 سنة عاطل بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور وبحوزة الأول 26 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام، مبلغ مالة 320 جنيها، هاتف محمول، بحوزة الثانى 20 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 120جرام، مبلغ مالى 440 جنيها وهاتف محمول.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، المبلغ المالى من متحصلات البيع، الهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم القسم وجارى العرض على النيابه العامة.
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