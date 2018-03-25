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سفير فلسطين بالقاهرة يبحث مع مندوب ليبيا بالجامعة العربية القضايا المشتركة

الأحد، 25 مارس 2018 01:18 م
سفير فلسطين بالقاهرة يبحث مع مندوب ليبيا بالجامعة العربية القضايا المشتركة سفير فلسطين فى القاهرة دياب اللوح يلتقى مندوب ليبيا لدى الجامعة





كتب - أحمد جمعة
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زار السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح، مقر المندوبية الليبية بالقاهرة، والتقى المندوب السفير صالح عبد الواحد  الشماخى لبحث عددا من القضايا المشتركة بين ليبيا وفلسطين.

 

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح فى تصريح صحفى مقتضب على هامش اللقاء، إن السلطة الفلسطينية تقدر دور ليبيا المساند لقضية بلاده وموفقها الرافض من نقل السفارة الأمريكية إلي القدس المحتلة.

 

وأشار السفير الفلسطيني إلى أنه بحث مع الشماخى دور جامعة الدول العربية تجاه قضايا المنطقة وأهمية التكاتف فى المرحلة المقبلة لمحاربة الإرهاب والتطرف فى الوطن العربى وخصوصا ليبيا واليمن وسوريا والعراق وفلسطين.

 

فيما رحب مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية السفير صالح الشماخي باللقاء وأكد على قوة العلاقات بين ليبيا وفلسطين ومساندة بلاده للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية وقيام الدولة الفلسطينية  وعاصمتها  القدس الشريف.


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