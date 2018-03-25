سفير فلسطين بالقاهرة مدينا تفجير الإسكندرية:نقف بجانب مصر بمعركتها ضد الإرهاب

سفير فلسطين بالقاهرة مدينا تفجير الإسكندرية:نقف بجانب مصر بمعركتها ضد الإرهابالأحد، 25 مارس 2018 12:35 م
السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة
كتب- هاشم الفخرانى
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أدان السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الغاشم على قوات الأمن المصرية بالإسكندرية أثناء تأديتهم الواجب الوطنى.
واستنكر السفير دياب اللوح، هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى تقوم بها عصابات تحاول يائسة ترويع أمن الشقيقة الكبرى مصر، لكنها لن تنال من قوتها وأمنها وأمانها، كما أكد استنكار دولة فلسطين قيادة وشعبا لكل تلك الأعمال الإرهابية، ووقوف فلسطين إلى جانب مصر رئيسا وشعبا فى معركتها لدحض الإرهاب.
وأعرب السفير اللوح عن عميق حزنه ومواساته لأهالى الشهداء والجرحى، وأكد السفير اللوح ثقة الشعب الفلسطينى بقدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانتصار فى معركة الأمة ضد الإرهاب، ودحر أوكار تلك الجمعات المتطرفة، والداعى إلى تضافر كافة الجهود الهادفة لاجتثاث الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
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