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الأحد، 25 مارس 2018 02:39 م
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سعر اليورو اليوم الأحد 25-3-2018 وانخفاض العملة الأوروبية

الأحد، 25 مارس 2018 02:14 م
سعر اليورو اليوم الأحد 25-3-2018 وانخفاض العملة الأوروبية يورو - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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انخفض سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 25-3-2018،  أولى تعاملات الاسبوع المصرفية، انخفاضا ملحوظا ، مسجلا 21.59 جنيه للشراء، و 21.83 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

 

 وبحسب عدد من البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك المركزى الذى ينشر متوسط أسعار كل عملة بالسوق المحلى مقابل الجنيه، جاء سعر اليورو، والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر، كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.6784 جنيه للشراء

21.8046  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.59 جنيه للشراء

21.83  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.59  جنيه للشراء

21.71   جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.60   جنيه للشراء

21.86  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.63 جنيه للشراء

 21.88 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.63  جنيه للشراء

21.88  جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

حملة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى" تنفى التعاون مع "كامبريدج أناليتيكا"

 

نفت حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى، استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات والضالعة فى فضيحة تسريب بيانات ملايين المستخدمين لشركة "فيس بوك" فى حملة الاستفتاء الذى جرى على خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.

 

وقال رئيس الحملة ريتشارد تيس، فى تصريحات إذاعية، إن حملته لم تعين الشركة البريطانية لتنفيذ أى عمل لها بعد أن اختيرت حملة "صوت للخروج" كحملة رسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وكان الرئيس السابق لشركة "كامبردج أناليتيكا" قد تم تصويره فى أكثر من مناسبة بصحبة قيادات الحملة فى نوفمبر عام 2015، حيث ادعى بأن الشركة ضللت الرأى العام والنواب بشأن العمل الذى أجرته.

 

وتواجه الشركة البريطانية، اتهامات باستخدام معلومات شخصية للغاية حول المستخدمين فى "فيسبوك"، دون إذنهم، وأجرت "القناة الرابعة" البريطانية، سلسلة من التحقيقات الصحافية، التى نُشرت فى وقت لاحق من ذات الشهر، كشفت عن أن البيانات استخدمت لصالح حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى عام 2016، وظهر فى هذه التحقيقات، الرئيس التنفيذى للشركة، وهو يتفاخر "بدورها الكبير فى التأثير على الانتخابات الأمريكية".

 

 

 


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