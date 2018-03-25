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الأحد، 25 مارس 2018 02:42 م
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-3-2018 واستقرار للعملة السعودية

الأحد، 25 مارس 2018 02:27 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-3-2018 واستقرار للعملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر بيع الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد الموافق 25-3-2018، أولى أيام التعاملات المصرفية، بمختلف البنوك، فيما انخفض سعر الشراء بقيمة قرشا واحدا بعدد من البنوك، مسجلا 4.67 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.

 

 وجاء سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.6895  جنيه للشراء

4.7155  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.67 جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.67  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.67  جنيه للشراء

4.71  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.66  جنيه للشراء

4.70  جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة تخلف المعتمرين عن مغادرة السعودية

 

دعت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، ضيوف الرحمن القادمين للمملكة لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بالمدة المحددة فى التأشيرة والالتزام بأوقات المغادرة إلى أوطانهم، تفاديا للغرامات المالية وتصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر والترحيل.

 

كانت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، أطلقت عبر موقعها الإلكترونى حملة وطنية شاملة لتعقب وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بهاشتاج #وطن _بلا_مخالف، عقوبة التأخر عن مغادرة القادمين بعد انتهاء تأشيرة الدخول غرامة تصل لـ 50 ألف ريال وسجن لمدة تصل لـ 6 أشهر.

 

وأعلنت إمارة مكة المكرمة، أن عدد المعتمرين الوافدين للمملكة العربية السعودية، منذ بداية محرم وحتى جمادى الثانى أكثر من 4 ملايين معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن، وأشارت إلى أن 134 شركة تقوم بنقل أكثر 334 ألف معتمر بشكل يومى من وإلى المسجد الحرام.


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