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سعر الدولار اليوم الأحد 25-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأحد، 25 مارس 2018 01:55 م
سعر الدولار اليوم الأحد 25-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية





كتبت: دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ماعدا بنكى القاهرة والإسكندرية، الذى ارتفع فيهما سعر الدولار ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 3 قروش.

 

سعر الدولار اليوم

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، تباينت اسعار الدولار اليوم الأحد أول أيام التعاملات الأسبوعية، وجاء سعر الدولار  اليوم كالتالى:

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.5861 جنيه للشراء

 17.6828 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.57 جنيه للشراء

17.67  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.59  جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.60 جنيه للشراء

 17.70 جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

البترول: 50 مليون دولار استثمارات مشروع الميثانول.. و180 لرصيف دمياط

 

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع مشتقات الميثانول الجديد بدمياط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار، وهو حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية، فيما فيما يعمل رصيف التصدير البحرى الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار على سهولة تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.

 

ووضع الوزير طارق الملا، يرافقه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال زيارتهما لميناء دمياط اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروعى مشتقات الميثانول الجديد التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول، والرصيف البحرى لتصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة، التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

 

 

 

 

 

 

 


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