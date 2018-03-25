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سعد الحريرى: أغلب الأحزاب السياسية تخوض الانتخابات المقبلة ضدى

الأحد، 25 مارس 2018 02:06 م
سعد الحريرى: أغلب الأحزاب السياسية تخوض الانتخابات المقبلة ضدى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى





كتبت آمال رسلان
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حث رئيس الوزراء اللبنانى ​سعد الحريرى​ الناخبين بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات النيابية، والتى ستجرى فى 6 مايو المقبل، لافتًا إلى أن عدم النزول يعنى نجاح اللوائح الآخرى – فى إشارة إلى حزب الله – لافتًا إلى أن أغلب الأحزاب السياسية اليوم تخوض الانتخابات ضد سعد الحريرى.

وشدد خلال كلمة ألقاها فى حفل فطور أقيم فى إحدى مقاهى المنارة فى إطار جولاته الانتخابية على "أننا لسنا كغيرنا، فنحن نفكر بالبلد والناس قبل أن نفكر بشخصنا، هكذا كان رفيق الحريرى وهكذا أنا اليوم، فلو أراد رفيق الحريرى أن يشخصن الأمور لفعل وكذلك أنا، لكننا ننظر دائما إلى الأمام لكى نبنى البلد".

وأضاف: "كل أهل بيروت خير وبركة، وسينزلون فى ​6 مايو إلى صناديق الاقتراع، وإن لم ننزل فكأننا صوتنا للوائح الأخرى. وهذه ​الانتخابات​ ليست كأى انتخابات أخرى، فهذه المرة لا نستطيع أن نبقى فى بيوتنا ونقول أن اللائحة ستفوز فى كل الأحوال. فى هذه الانتخابات كلما زاد عدد المقترعين كلما اضمحلت حظوظ اللوائح الأخرى".

وأكد أن "هذا المشوار سنكمله معا إن شاء الله، ولا بد من شحذ الهمم فى هذه الانتخابات، وعلينا أن نعمل سويا ونحب بعضنا البعض من أجل مصلحة لائحة المستقبل لبيروت. فهناك من يسعى لخرق اللائحة، بخاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية اليوم تخوض الانتخابات هى ضد سعد الحريري، لكن الله سبحانه وتعالى معنا وأهل بيروت معنا".

 


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