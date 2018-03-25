video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سجن التوبة.. هنا اعتقال وتعذيب داعش للمدنيين فى دوما السورية

الأحد، 25 مارس 2018 03:42 م
سجن التوبة.. هنا اعتقال وتعذيب داعش للمدنيين فى دوما السورية لقطات من سجن التوبة التابع لتنظيم داعش الإرهابى





كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أمهات لم ترى أبنائهن وأزواجهن منذ سنوات عديدة سوى مكبلين بالحديد فى عربات مصفحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابى ليتم اقتيادهم إلى سجن التوبة التابع للتنظيم فى دوما.

فبدموع حارقة وآلام قاتلة تنتظر آلاف الأمهات السوريات اليوم وبفارغ الصبر إعلان الحكومة السورية عن قائمة أسماء المخطوفين الذين سيحررون من سجون التنظيمات الإرهابية لعلَّ قلوبهن تهدأ وعيونهم تكحّل برؤية أبنائهم الذين غابوا عنهم سنوات عديدة.

جانب من سجن التوبة التابع لتنظيم داعش الإرهابى
جانب من سجن التوبة التابع لتنظيم داعش الإرهابى

مصادر أمنية سورية أكدت أن هذا السجن فى عدة أماكن بالمدينة يستخدمه المتطرفين مكانا للتعذيب والإجبار على التوبة، حيث يضم أكثر من 3 آلاف و500 مخطوف بحسب المعلومات المتوافرة لدى السلطات السورية.

وعمليات الاعتقال داخل السجن تجرى من مكان تواجد الشخص المطلوب ومن ثم يتم نقله مغمض العينيين فى مكان مكون من أكثر من 5 سيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات، إلى معتقل "العقاب " (مغارة القحبة) فى كفرنبل، ويوضع السجين أول أسبوع فى منفردة لا تتجاوز مساحتها متراً مربعاً، من دون التعرض له بشىء.

و بعد تحقيق الجيش السورى الانتصار بشكل كبير فى الغوطة الشرقية تسوق السلطات السورية خبرا مبهجا لسيدات المدينة أن كل مخطوفى "سجن التوبة" سيعودون سالمين لذويهم.

سجن التوبة التابع لداعش من الداخل
سجن التوبة التابع لداعش من الداخل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يؤمن خروج مدنيين من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى

"غوطة دمشق الشرقية" على موعد مع التحرير.. "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" و"أحرار الشام" يواصلون النزوح إلى إدلب.. الجيش السورى يخطط للسيطرة على 90% من المنطقة.. وأردوغان يواصل تدمير الآثار السورية فى عفرين

مركز المصالحة الروسى فى سوريا: خروج 500 مدنى من الغوطة الشرقية اليوم

مسلحون من عربين السورية يستعدون لموجة إجلاء جديدة فى الغوطة الشرقية

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الغوطه الشرقيه

اخبار الغوطه الشرقيه




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة