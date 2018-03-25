سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتينالأحد، 25 مارس 2018 12:39 ص
القبض على سائق ألقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها ـ صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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شهدت مدينة البساتين جنوب القاهرة، حادثا مأساويا بقيام سائق بمحاولة قتل زوجته، وذلك بإلقائها من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها.
البداية كانت بتلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغا من المستشفى يفيد وصول ربة منزل مصابة بكسور فى معظم أنحاء الجسد، وبسؤالها أكدت أن زوجها قام بإلقائها من شرفة المنزل.
وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائقا، وبمواجهته بما أكدته المجنى عليها، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوكها.
تم تحرير محضر بالواقعة، فيما يباشر المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، التحقيقات مع المتهم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الاغبياء اعداء الانسانية
هذا الغبي وقع نفسه في جهنم و لعنه الله لان لم يستمع لمقولة اجدادنا
اجدادنا قالو الزوجة لو جابت خير هتجيبه لزوجها و لو جابت شر هتجيبه لاهلها وليس للزوج لان رب العزة جعل الطلاق في حالة ثبوت الخيانة و ليس الشك . و غير ذلك كلام رب العزة في قوله تعالى.. يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين .. صدق الله العظيم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري%0d%0a
سؤال
الزوج شك(مجرد شك) في زوجته ام برميها من الدور الثالث. طب لو الزوج هو اللي خان كان ايه اللي حيحصل؟؟؟ متفكروش.الجواب ولا حاجه عادي