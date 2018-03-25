سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

القبض على سائق ألقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها ـ صورة أرشيفية







كتب على عبد الرحمن

شهدت مدينة البساتين جنوب القاهرة، حادثا مأساويا بقيام سائق بمحاولة قتل زوجته، وذلك بإلقائها من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها.

البداية كانت بتلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغا من المستشفى يفيد وصول ربة منزل مصابة بكسور فى معظم أنحاء الجسد، وبسؤالها أكدت أن زوجها قام بإلقائها من شرفة المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائقا، وبمواجهته بما أكدته المجنى عليها، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوكها.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما يباشر المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، التحقيقات مع المتهم.