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سائق يطعن زميله بسلاح أبيض للخلاف على أولوية تحميل الركاب بالخصوص

الأحد، 25 مارس 2018 10:12 ص
سائق يطعن زميله بسلاح أبيض للخلاف على أولوية تحميل الركاب بالخصوص مطواه





القليوبية نيفين طه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على سائق طعن زميله بسلاح أبيض، للخلاف على أولوية تحميل الركاب، وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارا  بحدوث مشاجرة ومصابين  بشارع الخصوص العمومي أمام محطة وقود التعاون – دائرة القسم.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من، محمد. س 21 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر ووجود نزيف داخلي بالبطن والصدر، وتم نقله لمستشفي المطرية وحجزة للعلاج، وأحمد. م 18 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح  قطعي بالذراع الأيسر، وذلك لحدوث مشادة كلاميه بينهما علي اسبقية تحميل الركاب بالموقف تطورت لمشاجرة قام علي إثرها الثاني بالتعدي علي الأول بسلاح ابيض ( مطواه ) وتعدي الأول علي الثاني بسلاح ابيض ( كتر ) محدثين ما بهما من إصابات، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأمكن ضبط  ، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحريات حول الواقعة.

 

تحرر عن ذلك المحضر  رقم 4735 جنح قسم الخصوص لسنه 2018م، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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