زحام مرورى بكوبرى الحرافيين فى السلام إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى

زحام مرورى بكوبرى الحرافيين فى السلام إثر حادث انقلاب سيارة ملاكىالأحد، 25 مارس 2018 08:30 ص
زحام مرورى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى، بمطلع كوبرى الحرافيين فى مدينة السلام، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق المتجه من مصر الجديدة حتى محور جوزيف تيتو وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى الحرافيين بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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