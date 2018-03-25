روسيا اليوم: مصر تفرج عن إسرائيلى اعتقلته على الحدود لحيازته ذخيرة

روسيا اليوم: مصر تفرج عن إسرائيلى اعتقلته على الحدود لحيازته ذخيرةالأحد، 25 مارس 2018 07:04 ص
حدود طابا – ارشيفية
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أفرجت السلطات المصرية، مساء يوم السبت، عن مواطن إسرائيلى اعتقلته بعد عبوره لمعبر طابا الحدودى بين مصر وإسرائيل، وبحوزته ذخيرة، حسبما نشرت روسيا اليوم.
وصرحت مصادر فى وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه اعتقل "بعد أن عثرت السلطات المصرية على مشط للذخيرة داخل سيارته وهو فى طريقه إلى المنتجعات السياحية فى مدينة طابا"، وأنه "تم الإفراج عنه بعد احتجاز دام لثلاثين ساعة، بعد دفع غرامة مالية .
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