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رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يجتمع بالمسئولين لبحث استعدادات الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 11:55 ص
رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يجتمع بالمسئولين لبحث استعدادات الانتخابات معهد أزهرى - أرشيفية





الدقهلية - شريف الديب
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عقد الشيخ الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اجتماعاً بحضور الشيخ ثروت جمعة مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة، والشيخ جمال عبد الجليل مدير إدارة المنصورة التعليمية، مع الموجهين وشيوخ المعاهد لبحث الخطوات الواجب اتخاذها قبل إجراء الانتخابات، لحث العاملين بالمعاهد على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.
 
 
وقال الدكتور السيد الجنيدى اتمنى أن أرى أصابع العاملين وقد تلونت بالحبر الفسفورى، مشددا على تجهيز اللجان والاطمئنان على سلامة جميع مرافق المعهد، وسرعة الانتهاء من أعمال النظافة الشاملة به، وإعداد مقاعد جيدة، والإطمئنان على توفير عدد مناسب من مولدات الكهرباء بالتعاون مع الحكم المحلى، وسلامة الوصلات، واستعمال لمبات جيدة، وتنظيم آلية لتقسيم العاملين بالمعاهد لمجموعات للإدلاء بصوتهم الانتخابى بطريقة منظمة خلال أيام الانتخابات.
 
 
 
 
 

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