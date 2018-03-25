رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يجتمع بالمسئولين لبحث استعدادات الانتخابات

رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يجتمع بالمسئولين لبحث استعدادات الانتخاباتالأحد، 25 مارس 2018 11:55 ص
معهد أزهرى - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق
عقد الشيخ الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اجتماعاً بحضور الشيخ ثروت جمعة مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة، والشيخ جمال عبد الجليل مدير إدارة المنصورة التعليمية، مع الموجهين وشيوخ المعاهد لبحث الخطوات الواجب اتخاذها قبل إجراء الانتخابات، لحث العاملين بالمعاهد على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.
وقال الدكتور السيد الجنيدى اتمنى أن أرى أصابع العاملين وقد تلونت بالحبر الفسفورى، مشددا على تجهيز اللجان والاطمئنان على سلامة جميع مرافق المعهد، وسرعة الانتهاء من أعمال النظافة الشاملة به، وإعداد مقاعد جيدة، والإطمئنان على توفير عدد مناسب من مولدات الكهرباء بالتعاون مع الحكم المحلى، وسلامة الوصلات، واستعمال لمبات جيدة، وتنظيم آلية لتقسيم العاملين بالمعاهد لمجموعات للإدلاء بصوتهم الانتخابى بطريقة منظمة خلال أيام الانتخابات.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة