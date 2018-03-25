رئيس مدينة الأقصر يبحث توفيق أوضاع مستغلى البازارات السياحية بالكرنك







الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، بمقر قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الأقصر، لمناقشة آخر المستجدات بشأن مستغلى البازارات السياحية بمحيط معابد الكرنك، لبحث كافة الأمور التى تتعلق بتوفيق أوضاعهم، وتجديد عقود استئجار بازاراتهم، وتسوية جميع المشكلات المتعلقة بهم.

ويذكر أن محمد بدر، محافظ الأقصر، أصدر قرارا بإلغاء تعاقد المحافظة بتأجير منشآت ساحة معابد الكرنك، لرجل أعمال مشهور، بعد قيامه بطرد مستأجرى 100 بازار سياحى بمحيط معابد الكرنك من بازارتهم، بعد تعثرهم عن سداد الإيجارات، نتيجة لتراجع الحركة السياحية، وأمر المحافظ بعودة مستأجرى البازارات لأماكنهم.