رئيس مجلس القضاء الأعلى يتبرع بـ 100 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتبرع بـ 100 ألف جنيه لصندوق تحيا مصرالأحد، 25 مارس 2018 03:08 م
المستشار مجدى أبو العلا
كتبت هدى أبو بكر
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صرح المستشار يحيى خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، بأن القاضى مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، تبرع اليوم من حسابه الخاص بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.
وأضاف المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام ، أن ذلك انطلاقا من رد جزء من جميل الوطن ، وأنه ليس بغريب على رئيس السلطة القضائية أن يكون القدوة لرجال القضاء فى حب مصر.
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