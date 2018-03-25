رئيس مجلس القضاء الأعلى يتبرع بـ 100 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر







كتبت هدى أبو بكر

صرح المستشار يحيى خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، بأن القاضى مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، تبرع اليوم من حسابه الخاص بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

وأضاف المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام ، أن ذلك انطلاقا من رد جزء من جميل الوطن ، وأنه ليس بغريب على رئيس السلطة القضائية أن يكون القدوة لرجال القضاء فى حب مصر.







