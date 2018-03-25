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رئيس مجلس القضاء الأعلى يتبرع بـ 100 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

الأحد، 25 مارس 2018 03:08 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يتبرع بـ 100 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر المستشار مجدى أبو العلا





كتبت هدى أبو بكر
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صرح المستشار يحيى خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، بأن القاضى مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، تبرع اليوم من حسابه الخاص بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

 

وأضاف المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام ، أن ذلك انطلاقا من رد جزء من جميل الوطن ، وأنه ليس بغريب على رئيس السلطة القضائية أن يكون القدوة لرجال القضاء فى حب مصر.

 


 

 


 

 

 

 


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رئيس مجلس القضاء الاعلى

صندوق تحيا مصر

المستشار مجدى أبو العلا




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