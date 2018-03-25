رئيس عام شئون الحرمين: استكمال مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم والافتتاح الثلاثاء

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أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، استكمال الاستعدادات النهائية لإتمام مشروع تأهيل بئر زمزم وافتتاح صحن المطاف فى المسجد الحرام بشكله النهائى، وذلك بعدما تم استكمال مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم، حيث سيكون الافتتاح بعد غد الثلاثاء.

وقال السديس - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد - "إن مشروع تأهيل بئر ماء زمزم جاء تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده، حيث يأتى فى قمة المشروعات التى تعتنى بها الدولة"، وأضاف أن المشروع انطلقت أعماله فى شهر صفر الماضى بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع، وشارك فيه قرابة 40 من أفضل المعدات الحديثة، وقرابة 1000 عامل من المهندسين والفنين والمتخصصين، موضحا أن المشروع يتكون من 3 مراحل، فيما بلغت مساحة الرخام المزال من المشروع فى صحن المطاف قرابة 2000 متر مربع.

ونوه السديس، أن هذا المشروع التاريخى والعمل الاستثنائى من مفاخر الدولة التى تقدمها للمسلمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين والطائفين والركع السجود، وأن إدارة المشاريع قامت طوال الأشهر الستة الماضية بمتابعة أعمال المشروع على مدار الساعة، ليتم الانتهاء منه فى موعده المحدد وعبر الخطة المرسومة له قبل حلول شهر رمضان المبارك حتى تقر الأعين وتبتهج النفوس وتنشرح الصدور بتقديم مشروع نموذجى عالمى لضيوف الرحمن.