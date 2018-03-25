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رئيس جامعة المنوفية يشهد مشاريع التخرج فى الحقل الإرشادى

الأحد، 25 مارس 2018 05:36 م
رئيس جامعة المنوفية يشهد مشاريع التخرج فى الحقل الإرشادى رئيس الجامعة





المنوفية - محمود شاكر
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شهد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية الحقل الإرشادي بمزراعة الراهب ،يرافقه نواب رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

كما شارك الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل البلتاجي عميد كلية الزراعة والدكتور حامد عبد الدايم محمد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ،والدكتور حمدي السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية والدكتور إبراهيم درويش رئيس قسم المحاصيل بالكلية ووبحضور أستاذة القسم الدكتور شعبان الشمارقه، والدكتور سيد محمود عبد العال الدكتور حسان دوام والدكتور محمود الدسوقي والدكتور أسامة محمد علي والدكتور محمود فتحي سليمان والدكتور محمد عبد العال والمرشدين الزراعين والمزارعين.

وقد أكد الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة ،أن الحقل الإرشادي يمثل نقلة جيدة في البحث عن كل ماهو جديد ومستحدث في المجال الزراعي للمزارعين، وأن المشاريع التي يقوم بها الطلاب بمزرعة الراهب تمثل مثل حي لكل ما هو حديث وجديد في زراعة المحاصيل النفعية الإنتاجية كمحصول القمح والشعير بأقل تكلفة وبأقل إستخدام للمبيدات الحشرية الغير عضوية.

وأشار الدكتور عادل البلتاجي عميد الكلية إلى أن هذا الحقل الإرشادي يعد داعمــًا للطلاب والطالبات بالكلية في زراعة المحاصيل الهامة في الإنتاج الزراعي في مصر كالقمح والشعير، وأن الكلية تقوم بدور هام في توعية المزارعين في مختلف أنحاء المحافظة لتوعيتهم بالطرق الحديثة في الزراعة والتي تمتاز بالأكثر أمننا والأكثر إنتاجية.

وقال وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور حامد عبد الدايم بأن الحقول الإرشادية، ووصلت هذا العام إلى 6000 حقل إرشادي على مستوى محافظات مصر وهو في تزايد تام كل عام لكونها مصدًا هامـــًا في تنمية الزراعة والمزارعين.

وأوضح الدكتور حمدي السيد جامع وكيل وزارة الزراعة في المنوفية ،أن هناك تزايد في زيادة المساحة المزروعة في محافظة المنوفية في الأونة الأخيرة وهذا يرجع لعمل الباحثين في الحقول الإرشادية ومشاريع الطلاب التي تقوم على البحث الدائم لما هو مفيد في زيادة وإستصلاح الأراضي الزراعية.

و أشار الدكتور ابراهيم درويش رئيس قسم الحاصيل بالكلية بأن الحقل الأرشادي تمت فية زراعة محصول القمح هذا العام بالتعون مع الحملة القوميبة للنهوض بمحصول القمح بالمنوفية صنف جيزة 171 بطريقة عفير على المصاطب الذي يتميز بإستخدام أقل مياه للزراعة بمتوسط توفير يصل إلى 25 إلى 30 % من المياه وأيضا تمت الزراعة بأقل تكلفة في إستخدام الميبدات الحشرية واللجوء إلى المبيدات العضوية.

كما تابع رئيس الجامعة مع الطلاب مشاريع التخرج للطلاب في محصول القمح والشعير والفول الأخضر والبرسيم والثوم وكيفية ومراحل الزراعة الأقل تكلفة والأكثر إنتاجية ، داعيا الباحثين في المجالات الزراعية والمزارعين إلى دفع خطة الدولة المستدامة 2030 نحو التطوير والتنمية في البقعة الزراعية في مصر.

وقال رئيس الجامعة أن مصر الآن تسعي بكل جهد، لتطوير كافة نواحي التنمية في جميع المشاريع وعلى رأسها المشاريع الزراعية الكبرى وإستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل وخاصة المحاصيل الإستهلاكية الإنتاجية التي لا عنى عنها كمحصول القمح الهام في توفير المعيشة للمواطن من الناحية الغذائية.

ودعا رئيس الجامعة إلى مزيد من الأبحاث التي تعمل على تقليل المياه الزراعية وإستهلاكها وتوفير الزراعة الآمنة للمحاصيل، إلى جانب دعم المزارع المصري في القيام بالزراعة الحديثة التي تقوم بأحدث الوسائل الزراعية من حيث نوعية الأسمدة والبذور الزراعية والمستحدث في طرق التخزين للمحاصيل.

 


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