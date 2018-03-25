رئيس جامعة القاهرة: مشروعات بحثية لتوفير بدائل علف الدواجن للحد من الاستيراد







وائل ربيعى

شاركت جامعة القاهرة بالمؤتمر القومى للبحث العلمى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يومى 24-25 مارس الجارى بالمركز الدولى للمؤتمرات الذى أقيم تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وبحضور باحثين وعلماء من الداخل والخارج، ومن المعاهد البحثية والجامعات المصرية.

وقدمت جامعة القاهرة، إيماناً بدور الشباب فى صناعة مستقبل مصر، ودور ريادة الأعمال فى مستقبل الاقتصاد المصرى، مجموعة من المشروعات البحثية، داخل الجناح الخاص بالجامعة بالمعرض المصاحب للمؤتمر، واستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة باستعراض تفاصيلها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لجناح جامعة القاهرة بالمؤتمر.

وتنوعت المشروعات البحثية لجامعة القاهرة وعددها 10 مشروعات، ما بين تصميم وتصنيع محرك ديزل محلى، وتصميم وتصنيع إطلاق صاروخ محلى، وتصميم وتصنيع وتحكم عن بعد لمركبة إستكشافية لسطح المريخ، وطريقة جديدة للتحنيط وتحويل الأعضاء إلى كاوتشوك كبدائل تعليمية، وتصميم وتصنيع مركزات الطاقة الشمسية، وابتكار ماكينة تقليب البيض الرباعية فى ماكينات التفريخ، وتحويل أجزاء الدرجات القديمة الى مولدات كهربائية من طاقة الرياح، وتصميم وتصنيع لسيارات سباق، وتصميم وتصنيع لسيارة تسير 100 كيلو بلتر بنزين واحد، وتصميم وتصنيع عجلة تسير بسرعة 60 كيلو بدون وقود.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تقوم بتوجيه مشروعات البحوث التطبيقية لباحثيها، نحو مجالات اقتصادية من شأنها أن توفر حلولاً علمية للحد من الاستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية، لخدمة أهداف الدولة، ومن تلك المشروعات البحثية، بدائل علف الدواجن المستورد، وبدائل علف الأسماك المستورد، ودراسة توافر المياه في واحة سيوة، وتوافر المياه في واحة الجارة لتوفير الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الزراعي كنموذج ناجح يستخدم ويطبق لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المشروع البحثي لإنتاج محرك ديزل مصرى الصنع، هو نواة للتعاون بين جامعة القاهرة متمثلة فى كلية الهندسة والجانب والقطاع الصناعي، حيث تم استخدام كافة إمكانيات المعامل البحثية تحت إشراف مجموعة من الأساتذة بكلية الهندسة بالجامعة، لخدمة إنتاج وتصنيع المحرك الديزل المصري، مضيفاً أنه تم عمل كافة الحسابات والتصميمات الهندسية بإستخدام الهندسة العكسية للوصول للتصميم الأمثل لمجاري الزيت ومياة تبريد المحرك وعمل محاكاة للمحرك وحساب الإجهادات ببرامج الحاسب المتطورة والمستخدمة عالمياً. كما تم تصميم وتنفيذ النماذج الهندسية طبقا للحسابات الهندسية، لاستخدامها فى إنتاج وتصنيع فارغة المحرك لسبكها فى القوالب الرملية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم عمل دراسة فنية وبحثية لإستنباط وتطوير السبائك والمواد المستخدمة في انتاج فارغة المحرك من حديد الزهر Compacted Cast Iron وهي خامة متطورة لتقليل الحجم والكثافة الصوتية الناجمة عن تشغيل المحرك، وكذلك سباكة كل أجزاء المحرك الهندسية وفارغة المحرك بمساعدة مصنع 9 الحربى، حيث كان إجمالى عدد تجارب السبك والإنتاج ثلاث صبات، إلى جانب تشغيل كافة أجزاء المحرك بعد عملية السباكة المعدنية بماكينات التشغيل عالية التقنية بمساعدة الحاسب لضمان جودة التشغيل ودقة الأبعاد.

وتابع الخشت "تم تجميع أجزاء المحرك طبقا للتصميم الهندسى، وإدارة وتشغيل المحرك والتأكد من كفاءته وقياس نسب الآداء". وتم مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الطالب البحثي الذي يعمل مع الشريك الصناعى الممول للمشروع، وجارى الإعداد لمناقشة رسالة أخرى حول اختبارات الخامة المستخدمة فى الإنتاج وتطويرها.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن شباب الباحثين بالجامعة وبإشراف قادتها، قادرين علي تذليل كافة المصاعب واللحاق بركب التصنيع والإنتاج لتحقيق الحلم المصرى، وهو إنتاج محرك مصرى الصنع وسيارة صناعة مصرية وتطويرها بسواعد أبنائها، مضيفاً "إن جامعة القاهرة علي إستعداد لنقل التكنولوجيا في مجال تصنيع وإنتاج المحركات وبناء خطوط إنتاج متكاملة، من خلال كلياتها ومراكزها ووحداتها البحثية لتصبح جاهزة للتنفيذ علي أرض الواقع للإنتاج الصناعى".